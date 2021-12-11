F1｜韋斯塔本煞科站力壓咸美頓搶得頭位　紅牛斥平治借輿論施壓　 (22:25)

阿布扎比站今晚上演今季最後一場排位賽，咸美頓與韋斯塔本今站賽前在車手總成績同分，最終由韋少做出1分22.109秒，以0.371秒力壓咸美頓搶得頭位。平治另一車手保達斯只列第6，紅牛的佩雷斯則緊隨麥拿侖的諾利斯衝線，保住第4位的第2排位置起步。

荷蘭籍的韋斯塔本今季分站贏出次數較黑帝多，戰畢今站若與咸美頓仍然同分，將可首奪世界冠軍。阿布扎比站近6季正賽均由搶得頭位的車手勝出，但再之前6季此站頭位車手均失利。

英籍名將咸美頓去年在此站奪冠兼七度成為世界冠軍，明晚再勝將打破與舒密加共同保持的總冠軍次數紀錄。而平治總監禾夫及咸美頓在賽前均曾批評韋少，其中咸美頓在上站與對方碰撞，奪冠後以粗言斥責這名後輩「瘋狂」，國際汽聯上周警告各隊勿試圖「攬抄」，疑將矛頭指向紅牛。紅牛總監漢拿今日反擊，他說：「這他們要將韋斯塔本塑造成不負責任的車手，力求借輿論向他施加最大壓力。」

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