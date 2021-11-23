歐聯︱傳曼聯接洽名宿白蘭斯領軍至季尾　卡域克領軍首仗排陣受關注 (17:41)

維拉利爾vs.曼聯 now643台 周三凌晨01：45直播

現年56歲的白蘭斯於2001至03年效力曼聯兩季，最後一季為紅魔贏得英超冠軍後掛靴，之後執教波爾多及PSG贏過共4次法甲冠軍，在PSG的3季連同盃賽贏得11項錦標，亦帶領過法國國家隊，但在歐聯始終未能取得佳績。2016年6月後他超過4年未有執教，直至去年12月才在卡塔爾球會艾雷恩重執教鞭。

英國足球網站《Football Insider》報道，曼聯在當地時間周一與白蘭斯展開初步會談，查詢對方有沒興趣任紅魔看守領隊至季尾，如要挖角將要向艾雷恩支付賠償金。報道更指，曼聯高層對白蘭斯評價不錯，向對方稱只要今季交出成績，或有機會像蘇斯克查當初上任般，由看守領隊「坐正」。曾效力曼聯的射手貝碧托夫認為，白蘭斯是是曼聯新帥不錯人選，但普捷天奴才是首選。另一名宿里奧費迪南則炮轟曼聯管理層辭退蘇斯克查前缺乏周詳計劃，認為事前應該先物色新帥人選，又稱在國際賽周期間已錯失易帥最佳時機。

曼聯將於香港時間周三凌晨1時45分出戰歐聯F組，作客西班牙對維拉利爾，兩隊同得7分，領先第3的阿特蘭大2分，今仗全取3分的一隊將提早一輪出線。助教卡域克暫代領軍首仗如何排陣備受關注，除了保羅普巴、華拉尼、卡雲尼及格連活特分別續因傷或染疫而缺陣，左閘勞基梳爾亦頭部受傷未有隨隊。維拉利爾主帥艾馬利賽前認為，曼聯易帥後球員或會變得更積極，但預期對手踢法不會變動很大。

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