東京奧運直擊｜李慧詩有驚無險闖半準決賽 沈金康讚復活賽表現勇敢 (18:24)

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東奧場地單車賽上演第3天，李慧詩在凱林賽初次亮相，在小組僅以第3名衝線，未能以頭兩名直入半準決賽。不過，經驗豐富的她跌入復活賽後未受考驗，輕鬆後上以首名衝過終點，與澳洲隊的麥古樂各以首名晉級。李慧詩如過往大賽一樣，為專注明日的半準決賽，未有接受傳媒訪問，只向攝影機豎起拇指。總教練沈金康則稱，首仗未反映其狀態：「這是凱林賽首仗的正常現象，很多其他強手都跌入復活賽，李慧詩第二場表現很勇敢，狀態也很好。」

首征奧運的李海恩則在復活賽4人小組敬陪末席，沈金康表示徒弟已盡全力，只是實力上未能追上世界頂尖車手：「她已能夠表現出應有能力，但始終差一點點，未能按戰術要求跟上前面運動員，但這不代表她不努力，她已非常努力。」李慧詩將在香港時間明午3時06分，在半準決賽第一組爭取前四名晉級，再在準決賽爭奪前六合演的決賽，意味34歲的她若鬥到最後，將要一天內應付3場硬仗。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢伊豆直擊

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