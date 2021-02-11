東京奧運︱牙買加包辦女飛人三甲 艾蓮湯遜10.61秒衛冕 史上第2快 (21:37)

艾蓮湯遜在準決賽時間不及費莎派絲，但決賽起步即跟上對方，途中跑加速更強，以10.61秒打破奧運紀錄，且創下並列歷史第2快時間。費莎派絲及積遜分別以10.74及10.76秒衝線。初賽打破非洲紀錄的科特迪瓦選手達盧只得梗頸四。

而在4×400米男女混合接力，初賽在接棒區外交接的美國隊，最終在工作人員犯錯下上訴得直，可出戰決賽。他們最終只得季軍，不敵以3分9.87秒再破奧運紀錄的波蘭隊，以及壓線險勝0.01秒摘銀的多米尼加共和國。瑞典隊則包辦男子鐵餅金、銀牌，由史達爾（Daniel Stahl）次擲得68.90米，超過1.5米距離擊敗隊友西蒙彼德臣（Simon Pettersson）。

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