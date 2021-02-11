東京奧運直擊｜何詩蓓「50自」闖頭關 背傷加劇棄戰準決賽 接力將成今屆最後一擊 (19:55)

何詩蓓今早於100米自由泳游出銀牌，成為港隊史上首個獨攬兩牌的奧運代表，惟她晚上戰畢50米自由泳初賽後，港協其後向外界表示，何詩蓓因背傷惡化，決定退出明早的準決賽。她今晚仍會領軍出戰4x100米混合泳接力，與首戰奧運的黃筠陶、楊珍美，以及第二度征奧的鄭莉梅，一同爭取以前八名晉級。

何詩蓓早上戰畢100米自由泳決賽後感背部不適，但在非主項的50米自由泳初賽仍做出24.75秒，以第15名驚險游進16人分兩組舉行的準決賽。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

何詩蓓歷史性兩銀之路

東京奧運直擊｜何詩蓓200米自破亞洲紀錄奪銀 寫港泳壇歷史 港累積1金1銀

東京奧運直擊｜何詩蓓歷史性奪銀感觸眼紅 感謝港人支持 盼鼓舞後輩

東京奧運直擊｜何詩蓓100自添銀牌 兩登奧運頒獎台寫港歷史

東京奧運直擊｜何詩蓓兩銀寫歷史 菲比斯旁述感覺超現實 拒被獎牌定型續求完美

東京奧運直擊｜為選擇披港隊戰衣感光榮 何詩蓓盼運動熱潮非四年一遇

其他直擊報道

東京奧運直擊｜鄧謝配飲恨失牌 談及教練泣不成聲 稱留憾永難回報恩師

東京奧運｜港羽鄧謝配銅牌戰力戰東道主而敗 未能以獎牌送別混雙教練