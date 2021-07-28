東京奧運直擊丨鄧謝配兩局輕勝闖混雙4強 明鬥中國頭號種子爭入決賽 (12:07)

鄧俊文/謝影雪今在8強首局贏21：13，第2局雙方初段拉鋸，港隊在稍微落後下追平13：13，但其後接連失誤，英國隊再領先至17：14。港隊沉着應戰以18：18再扳平，隨後連取3分，以直落兩局21：13、21：18擊敗英國隊組合。不計羽毛球作為示範項目的兩屆奧運，「鄧謝配」今次首搭檔出戰奧運即打入4強，寫下羽毛球港隊史上最佳戰績，明天將硬撼中國隊的鄭思維/黃雅瓊，若落敗仍會轉戰銅牌戰。

女單代表張雁宜續戰分組賽，以直落兩盤不敵印度隊名將、上屆亞軍仙杜胡，無緣出線。她坦認自己首局對球場風向理解錯誤，加上對手力量及速度均較優勝，表示已盡自己能力。男單的伍家朗今晚將出分組賽第2仗，力爭出線。

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