東京奧運直擊｜張家朗歷史性闖4強 總教練讚成長超預期 師兄張小倫歡呼聲震劍館 (16:02)

張家朗今日於男子花劍個人賽表現神勇，除了16強勇挫世界第一的意大利隊猛將，更在8強落後下連追6劍，戰至14：14時更頂住壓力，奇蹟反勝俄籍對手。現場觀戰的張小倫興奮莫名，兩次站起來振臂高呼，見到記者時更興奮要求high five。總教練鄭兆康亦難平伏情緒，認為徒弟成長超出預期：「換轉是以往的他，落後下或許已嬲了，現在卻能應付壓力，再冷靜地反勝。」

張家朗將於香港時間下午5時轉戰捷克隊劍手，鄭兆康表示徒弟過往對賽佔優，但今屆奧運爆冷賽果太多，未敢輕言勝算。他又提醒徒弟把握時間調整，需放下獎牌包袱打好每一劍。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

相關報道：東京奧運直擊︱劍神張家朗連取6分驚險反勝 首闖4強再創港隊歷史

相關報道：東京奧運直擊︱劍神張家朗大勝世界一哥 創歷史闖花劍8強 蔡俊彥惜敗出局

其他直擊報道

東京奧運直擊｜鄧謝配生死戰挫德組合 D組次名闖混雙8強

東京奧運直擊｜歐鎧淳游畢奧運個人賽最終回 奮戰過後嘆腳軟 盼混合接力再突破

東京奧運直擊｜港乒混雙爭議中落敗 杜凱琹灑淚嘆讓團隊失望 盼團體賽補遺憾

東京奧運相關報道

東奧7‧26快訊

東京奧運丨堀米雄斗在出生地奪滑板首金 盼成績爭取日本建更多滑板公園

東京奧運丨美國男籃衛冕首擊即失威 7分不敵法國隊