東京奧運直擊｜港乒黃杜配反負法國隊倒灶 混雙8強出局無緣衝牌 (10:23)

黃杜配昨日向匈牙利隊派蛋晉級後，今早轉戰法國隊爭入混雙4強。與上仗一樣，他們從未與此組合對碰，但未如昨天般佔優，更以3：11先輸首局。他們落後下以11：6、11：7反超前，但對手在第4局開賽即搶攻，杜凱琹一次回球落網後，以局數8：11遭追平局數。

這對港隊組合在第5局一度落後6：7，但關鍵時刻連追兩分反超前，贏回氣勢後再以11：9領先局數3：2，但緊接苦戰追至9：11而再被扳平。進入決勝局，黃杜配續與對手緊咬比數，最終以11：13敗陣，大熱倒灶。

混雙在今屆首成奧運項目，港隊抽得好籤下在4強前避開中國隊的許昕/劉詩雯，可惜位列4號種子的二人未能再進一步。港乒今午尚有林兆恒及蘇慧音分途出戰男女單，這對黃杜配亦會再領軍出戰男女團。

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