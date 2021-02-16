東京奧運｜拳擊終極外圍賽因疫情取消 曹星如征奧機會渺茫 (21:16)

終極外圍賽原定6月在巴黎上演，但歐洲及美洲外圍賽去年因疫情延遲，至今仍未舉辦，國際奧委會稱考慮疫情及拳手準備時間，決定取消這項終極外圍賽，按世界排名將32男21女奧運席位，平均分予非洲、美洲、亞大區及歐洲拳手。排名計算自2017至2021年的國際賽事，計分賽事主要為世界賽、洲際運動會及去年的奧運外圍賽等，港隊近年少有參與這類國際大賽，去年亦僅得曹星如在亞大區外圍賽過關，惟最終在8強失利。

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當時隨隊出征約旦的港隊教練Dennis，承認港隊在新制下難以出征東京奧運：「改為計算排名，我們的機會真的大減，但仍要仔細看看國際奧委會公布。」曹星如去年3月在亞大區外圍賽8強止步後，原本返港備戰去年5月的終極外圍賽，但賽事一再因疫情延期，他於是與舊師弟蔡凌楓合作設拳館，訓練兼顧教練工作。而國際奧委會同時公布，歐洲及美洲區外圍賽分別於6月及5月舉行。

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