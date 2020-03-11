【東京奧運】曹星如外圍賽失利落淚致歉　教練：首回合手緊成致命傷 (20:16)

拳擊港隊一連9天在約旦安曼出戰東奧亞大區外圍賽，曹星如成為唯一打入8強的港將，但今日在名次賽不敵伊朗隊19歲小將薩巴卡殊（Daniyal Shahbaksh），未能藉今行鎖定東奧資格。他賽後接受香港傳媒訪問時，數度落淚，又向連日追看直播的港人道歉；他明晚隨大軍返港，5月再赴巴黎出戰終極外圍賽，將與全球對手爭奪入奧最後機會。

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港隊總教練鄧子威總結道：「Rex今場較手緊，首回合沒有積極進攻，無法得分，第2回合形勢在己方，但有點失望裁判判對手佔優，令大局已定，即使第3回合想追回分數或KO（擊倒）對手，也沒足夠時間。」男子57公斤級名次賽的賽期一改再改，Rex前日戰畢8強後，因賽程未定連夜跑步減磅，不過鄧子威認為影響不大：「他的心理質素很高，不會被小事影響。如今收拾心情，放眼5月的比賽，回港後將繼續積極訓練和備戰。」

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