意甲｜祖雲達斯負紫百合 9年來主場最差 因拿玻里上訴得直一天失6分 (17:48)

祖雲達斯自2011年搬入現有主場後，未曾以3球或以上差距落敗，但由於對拿玻里一仗改為延期，中場拉比奧特在賽前半小時才被告知改為今仗停賽，打亂球隊部署。翼衛古達度在18分鐘飛剷時，踢中費倫天拿中場卡斯度維利的小腿。球證翻看重播後，決定由黃牌改判紅牌驅逐他離場。「紫百合」最終憑杜辛華荷域建功、阿歷士辛度的烏龍球及馬田卡沙利斯倒戈埋齋，在新帥柏蘭迪利麾下首次全取3分，結束聯賽9場不勝走勢。

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祖雲達斯開季各項賽事12場不敗告終，中場艾朗藍斯被換出時感不忿而踢水樽，教練派路批評球員比賽態度欠佳。「斑馬軍」單日失6分，事關拿玻里在CONI上訴得直，補回1分罰分，相反祖雲達斯原本獲判取勝的3分被扣除。雙方現時同得24分下，祖雲因得失球差不及拿玻里而跌落第4，更可能在意甲歇冬前，被周四凌晨出場的羅馬、薩斯索羅及阿特蘭大趕過。

另外，升班馬克羅托內主場2：1擊敗帕爾馬，脫離榜尾，亦令客軍近5場不勝。

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