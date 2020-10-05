意甲｜拿玻里缺席作客祖雲達斯　賽會及衛生部門規例各執一詞勢掀爭議 (17:59)

拿玻里賽前宣布中場艾利夫艾馬斯及施連斯基確診，而有兩名職員感染新冠病毒的祖雲達斯，則堅持賽事應如期舉行。賽會昨晚賽前發表聲明，指賽事將如期舉行。但直至祖雲達斯將帥抵達球場時，客軍球員仍未有現身，賽事最終取消。

按照賽例，拿玻里未能作賽將被視作棄權，被判以0：3敗陣。然而這支那不勒斯球隊堅稱是因地方政府的防疫禁令而未能出行，衛生部門其後亦發表聲明，指確實曾要求拿玻里在非必要的情况下，應避免前往其他地區，以減低病毒轉播風險。意甲賽會及歐洲足協早前則發布指引，表明若球隊有至少13人可上陣，賽事應如期舉行。

意大利傳媒報道，若拿玻里最終被判敗陣，勢循法律途徑向當局上訴。然而，祖雲達斯軍醫其後接受訪問時，暗示拿玻里應負上責任：「當有球員確診時，球會應要求所有人自我隔離，我不知道他們（拿玻里）是否這樣做。」祖雲達斯會長安德列艾里尼更稱：「若球會嚴格遵守防疫指引，衛生部門便不用介入。」

另外，拉素昨晚聯賽主場逼和國際米蘭，惟射手恩莫比尼與客軍中場維達爾爭執後掌摑對方領紅被逐，勢被罰停賽2場。隊友米連高域沙域認為，維達爾應為事件負責：「他挑釁在先並插水，最終令形勢陷入混亂。」國米射手拿達路馬天尼斯則據報將於球隊續約，預料最快在月底動筆。AC米蘭則有拉菲爾利亞奧梅開二度，主場以3：0輕取史柏斯亞，是自2006/07球季後首次開季3戰全勝。

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