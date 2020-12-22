英格蘭聯賽盃｜阿仙奴迎曼城冀止頹　阿迪達或餘3仗「保就業」 (22:56)

阿仙奴vs.曼城 英聯盃8強 香港時間周三凌晨04：00開賽

阿仙奴英超成績糟糕，已跌至第15位，只多尾三富咸4分，阿迪達承認有下台壓力。1986至92年間效力阿仙奴的名宿高化士說：「阿迪達只有3場比賽保住領隊職位。如果頹勢不止，球迷便會離棄他。」這3仗依次是明晨聯賽盃迎戰曼城、英超迎戰車路士及今年最後一戰作客白禮頓。高化士續稱這支「兵工廠」的球員是去季奪得足總盃冠軍的班底，「我希望阿迪達能扭轉乾坤，不想看到球隊接二連三更換領隊」。

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車路士領隊林柏特卻堅稱阿仙奴是有質素球隊，阿迪達則是有「卡士」的主帥，「林伯」說：「我認為不能只看事情的表面，阿仙奴只是目前處於逆境，這會是一支更難應付的球隊。車路士必須做好準備。」另外，英國傳媒今報道，若阿仙奴最終降班，他們的球員會根據合約規定減薪25%；換言之，會方可節省3750萬鎊（3.9億港元）。此外，哥迪奧拿自2016年開始執教曼城後，過去12次碰阿仙奴的成績是9勝1和2負，而落敗兩仗都是足總盃。

另外，英格蘭聯賽會（EFL）稱，為讓有更多球迷入場觀戰，原定於明年2月28日舉行的聯賽盃決賽，改期至明年4月25日進行。

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