立春．二十四節氣｜中醫教煮三素飯　薑黃辛而不辣助陽氣生發【附食譜】 (10:15)

今日（4日）立春，註冊中醫胡玘君表示立春期間乍暖還寒、多風且寒冷，宜食辛甘發散食物（如薑黃、蘿蔔），有利陽氣生發和肝氣疏泄。她提供適合春天食的三素飯飯盒食譜，以薑黃豆腐、麻油雞毛菜、濃豉油煮雞樅菌海茸芯配白米飯，白米飯特別適合脾胃虛弱的人食用。
食譜：三素飯
1. 薑黃豆腐
材料：豆腐1盒或1磚、薑黃粉半茶匙、胡椒粉少許、鹽少許、油少許
製法：將調味料、豆腐放入鑊，用中火煮5分鐘。
功效：薑黃辛、苦、溫，歸肝和脾經，有活血行氣、通經止痛功效、行肢臂而除痹痛，亦有利陽氣生發和肝氣疏泄。
2. 麻油雞毛菜
材料：雞毛菜300克、麻油少許、鹽少許
製法：沸水煮雞毛菜3分鐘後撈出，加麻油、鹽拌勻。
功效：雞毛菜清熱瀉火，軟堅化痰，可以治肺熱咳嗽、心煩、便秘、腹脹。雞毛菜為北方蔬菜，可於上海店購買。
3. 濃豉油煮雞樅菌海茸芯
材料：雞樅菌30克、海茸芯50克、濃豉油1茶匙、麻油少許、水適量
製法：雞樅菌和海茸芯浸水30分鐘備用。雞樅菌切絲，用鑊加兩碗水煮10分鐘後，再加濃豉油1茶匙、海茸芯、70毫升水，煮10分鐘後加麻油即成。
功效：雞樅菌調節免疫系統、海茸芯降膽固醇，兩者皆可在百貨公司或乾貨店購買。
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