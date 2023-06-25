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頭皮曬傷怎辦？皮膚科醫生：敷濕毛巾紓不適　勿用去角質洗頭水 (13:13)

除了臉和手腳，頭皮在烈日下亦可能曬傷。皮膚科專科醫生劉顏銘接受明報電子平台組訪問，提醒市民在戶外戴帽或撐傘防曬，頭髮稀疏或禿頭者尤其容易曬傷頭皮；塗防曬乳不要忽略髮際線和後頸。頭皮曬傷的話，通常會出現輕微紅腫，亦可能脫皮。倘嚴重曬傷令頭皮劇痛或出現水疱，應盡快求醫。劉顏銘續解說頭皮曬傷後應如何護理。

頭皮曬傷護理方法：

‧ 曬傷後，應立即降溫，可用凍水沖洗，或用濕毛巾敷在曬傷處，能紓緩曬傷後的不適。

‧ 宜用室溫水洗頭，避免用過熱的水洗頭。

‧ 宜用較溫和的洗頭水，避免使用可去角質的洗頭水。亦要避免使用含有光感敏成分（如青檸）的洗頭水。

‧ 曬傷後，避免電髮或染髮刺激頭皮。

‧ 倘曬傷部位出現痕癢情況，不宜搔抓癢處，以免抓損頭皮，增加細菌感染風險。

劉顏銘亦提醒，倘頭皮嚴重曬傷出現水疱，曬傷後1至2個月內或會出現暫時性脫髮。如果水疱引起發炎或細菌感染而留下疤痕，令毛囊受損，則可能長期掉髮或無法再長頭髮。

預防頭皮曬傷的方法：

‧ 進行戶外活動宜戴帽，外出時應撐傘。

‧ 頭髮稀疏或禿頭者，可在頭皮位置塗抹少量防曬乳，不宜塗太多防曬乳，以免堵塞毛囊。

‧ 塗防曬乳時，容易忽略髮際線、頸後頭髮以下位置，應多加留意。

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