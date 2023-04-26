米芝蓮2023｜《香港澳門米芝蓮指南2023》三星、二星、一星完整名單 (15:58)

位於中環的食肆「旅」新上榜獲三星。位於灣仔的「潤」由去年一星升格至今年的二星，另外兩間新二星食肆為「廚魔」（灣仔）、「麗晶軒」（尖沙嘴），麗晶軒去年未改名時是「欣圖軒」，已獲二星。此外，中環「龍景軒」由去年三星降至今年二星。

米芝蓮三星名單：

．8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana（中環）

．Caprice（中環）

．L'Atelier de Joël Robuchon（中環）

．志魂（中環）【明報2016年3月22日報道：有密碼才可吃 醉人日法料】

．富臨飯店（銅鑼灣）

．唐閣（尖沙嘴）

．譽瓏軒（澳門）

．天巢法國餐廳（澳門）

．8餐廳（澳門）

新三星

旅（中環）

米芝蓮二星名單：

．Amber（中環）

．Arbor（中環）

．Écriture（中環）

．龍景軒（中環）

．Octavium（中環）

．營致會館（中環）

．Tate（上環）

．L'Envol（灣仔）

．新同樂（尖沙嘴）

．天龍軒（尖沙嘴）

．泓（澳門）

．杜卡斯（澳門）

．風味居（澳門）

．永利軒（澳門）

．川江月（澳門）

新二星：

廚魔（灣仔）【明報2023年4月25日報道：沙田柚辣醬鮮魷 墨汁薏米 「廚魔」大玩港式老味道】

潤（灣仔）

麗晶軒（尖沙嘴）*前名「欣圖軒」

米芝蓮一星名單：

．Andō（中環）

．Arcane（中環）

．Beefbar（中環）

．Belon（中環）【明報2021年4月1日報道：嫩滑多寶魚披繽紛「鱗片」】

．Duddell's 都爹利會館（中環）

．Zest by Konishi（中環）

．Hansik Goo（中環）【明報2020年9月3日報道：risotto人參雞反傳統】

．Louise（中環）

．文華廳（中環）【明報2023年3月7日報道：隱藏版星級「菲林卷」 黃金3小時品嘗 香軟糯滑】

．文華扒房+酒吧（中環）【明報2016年3月11日報道：鯖魚懸浮 「沙」中有「寶」】

．Mono（中環）

．New Punjab Club（中環）【明報2022年8月23日報道：歎星級旁遮普菜 泥窰燒溏心蛋 炭香獨特】

．Ryota Kappou Modern（中環）

．鮨‧齋藤（中環）

．Vea（中環）

．Whey（中環）

．一樂燒鵝（中環）

．Yardbird（上環）

．瑞兆（上環）

．萬豪金殿（金鐘）【明報2022年5月22日報道：萬豪金殿 創新點心】

．珀翠（金鐘）

．夏宮（金鐘）

．福臨門（灣仔）

．蘇浙滙（灣仔）

．甘牌燒鵝（灣仔）

．留園雅敘（灣仔）

．家全七福（灣仔）

．Takumi by Daisuke Mori（灣仔）

．新榮記（灣仔）

．甬府（灣仔）【明報2022年1月6日報道：黃魚「飄」嫩 入口即化 寧波十八斬 蟹肉鹹 鮮合一】

．浙江軒（灣仔）

．Roganic（銅鑼灣）

．何洪記（銅鑼灣）

．彭慶記（跑馬地）

．I M Teppanyaki & Wine 鑄‧鐵板燒（天后）

．Chaat（尖沙嘴）

．ÉPURE（尖沙嘴）

．富豪（尖沙嘴）

．Gaddi's 吉地士（尖沙嘴）

．御寶軒（尖沙嘴）

．香宮（尖沙嘴）

．嘉麟樓（尖沙嘴）

．Sushi Wadatsumi（尖沙嘴）

．The Araki（尖沙嘴）

．Tosca di Angelo（尖沙嘴）

．夜上海（尖沙嘴）

．逸東軒（佐敦）

．六福菜館（西貢）

．明閣（旺角）

．麗軒（澳門）

．玥龍軒（澳門）

．大廚（澳門）

．永利宮（澳門）

．8 1/2 Otto e Mezzo Bombana（澳門）

．紫逸軒（澳門）

．帝影樓（澳門）

新上榜一星

．Godenya（中環）

．割烹凜（中環）

．Estro（中環）【明報2021年10月15日報道：星廚改造家常菜 升呢「祖母麵」 慢嘗南意風情】

．長本（中環）【明報2022年3月10日報道：懷石料理大廚show 導賞員解構初春滋味】

．Neighborhood（中環）

．Noi（中環）【明報2022年11月02日報道：白兵鎮守紅酒櫃 黑武士化身軟糖 5星名廚意菜盛宴展童心】

．大班樓（中環新址）【明報2022年6月25日報道：中環大班樓：「用餐體驗專屬」特別旅程】

．廚魔名人坊（中環）【廚魔名人坊新登米芝蓮一星 兩主廚合力創「龍蝦蟹皇糯米球」】【明報2022年8月25日報道：名人坊廚神×廚魔 玩創中菜 牛河變半球體】

．D.H.K.疊囍居（灣仔）【明報4月27日報道：「疊囍居」摘星即結業】

．蜀道（澳門）

．淮揚曉宴（澳門）

米芝蓮綠星

．Amber（中環）

．澳門旅遊學院教學餐廳

．Roganic（銅鑼灣）

．Mora 摩（上環）【明報2022年3月3日報道：百變煮意 滿桌驚喜 中法技藝盡展大豆味力】

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