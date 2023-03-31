ChatGPT｜短片示範用GPT-4寫小一叩門信　AI寫中文信效果如何？ (10:01)

ChatGPT寫小一叩門信【詳細示範見本文短片】

‧在指令中，要求ChatGPT「用以下資料為我的6歲兒子寫一份小一叩門信」（資料宜因應個別情況更改）

‧補充孩子資料，包括幼稚園名稱、課外活動、喜好。

輸入指令注意事項：

Ivan提及，輸入指令中提及「喜好運動」，AI生成文本時將「運動」改寫為「跑步、游泳和爬山」，為免與事實不符，宜在輸入指令時直接列出喜好哪項運動。用家須留意AI有否在文本中擅自添加構想的內容。另外，用家也可以向AI提供心儀小學的特色、校長名稱等資料，改善AI生成的書信。

［按此可放大閱讀圖表］（生成內容僅供參考，用家須自行核對資料及判斷是否適用）

家長：AI部分用字生硬

家長林女士看過上述由AI生成的叩門信，她認為部分用字生硬，例如文章開首的「我很高興有機會寫這封小一叩門信」，中段稱讚小孩「創作出非常棒的藝術作品」。另外，AI生成的書信下款「此致敬禮」似乎是內地書信用語。香港較常用「教安/敬祝生活愉快」。

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