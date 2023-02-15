雪耳養顏？消委會：黑木耳、白背木耳和雪耳非膠原蛋白主要來源 (12:18)

食雪耳養顏？雪耳有「平民燕窩」之稱，消委會引述香港營養學會表示，膠原蛋白主要在動物性食物中找到，黑木耳、白背木耳和雪耳並非其主要來源。耳類食用菌煮成的湯水或糖水黏稠滑溜，主因是烹煮時釋出水溶性纖維。有動物研究顯示，雪耳所含的多糖可改善小鼠皮膚衰老，以及具保濕能力，惟該些研究甚少以人體皮膚作測試。
黑木耳鐵鈣含量最高
耳類食用菌營養豐富，消委會測試28款預先包裝乾製耳類食用菌樣本，涵蓋黑木耳、白背木耳和雪耳。結果發現，黑木耳的平均鐵質和鈣質含量最高，分別為每100克平均含16.2毫克鐵及443毫克鈣；雪耳的水溶性纖維（每100克平均含11.1克）和鉀質（每100克平均含2908毫克）含量最高；白背木耳的非水溶性纖維（每100克平均含65.1克）含量最高。
‧鐵：維持正常造血功能，可預防缺鐵性貧血。留意植物性食物中的鐵吸收率較低，宜同時進食豐富維他命C食物以增強吸收，例如橙、番茄等，餐前2小時至餐後2小時避免飲茶或咖啡。
‧鈣：鞏固骨骼和牙齒、幫助血液凝固、協助肌肉和血管收縮、協助神經系統傳導功能。留意亦要適量曬太陽，讓皮膚製造維他命D，幫助身體吸收鈣質。
‧鉀：維持體液平衡，可降低血壓和減低中風風險。
‧水溶性纖維：降低血液中的膽固醇和穩定血糖，能控制冠心病及糖尿病。
‧非水溶性纖維：促進腸臟蠕動，有助通便，減低致癌物質在腸道積聚的風險，能預防腸道癌、便秘、痔瘡等的產生或惡化。
浸泡不宜逾2小時防食物中毒
乾製耳類食用菌於烹煮前需要先浸泡。消委會提醒，室溫浸泡菇類的時間不宜過長，一般不超過2小時，否則應該放入雪櫃進行浸泡。浸泡的雪耳和木耳較容易受椰毒伯克霍爾德氏菌污染，此菌可產生米酵菌酸，此毒素不能經沖洗去除，烹煮也不能破壞其毒性。米酵菌酸中毒可能出現腹痛及嘔吐等病徵，情況嚴重者可引致肝功能異常，甚至死亡。
選購耳類食用菌3貼士
‧先聞聞有沒有酸霉味
‧選用有光澤、肉厚者為佳
‧浸水後可看是否通透、有沒有雜質等
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