消委會．抽濕機｜三菱電機、LG抽濕機總評獲4.5星　能源效率出色【短片】 (10:18)

兩款抽濕機總評獲4.5星（牌子／型號／售價／聲稱來源地／聲稱盛水器有效容量／標準環境下的能源效率／廠商慣用下的能源效率）

三菱電機Mitsubishi Electric／MJ-E160HR-H／$6080／日本／5.5升／1度電2.99升水／1度電4.65升水

LG／MD16GQWE0／$5690／中國 ／4升／1度電3.06升水／1度電3.32升水

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