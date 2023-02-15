消委會．抽濕機｜三菱電機、LG抽濕機總評獲4.5星　能源效率出色【短片】 (10:18)

抽濕機是對抗潮濕天氣的好幫手，消委會測試14款抽濕機，當中兩款包括「三菱電機 MJ-E160HR-H」及「LG MD16GQWE0」的抽濕機總評獲4.5星（最高為5星），屬測試樣本中評分最高。兩款抽濕機能源效率表現出色，在溫度26.7度、相對濕度60%的標準環境下，每度電可抽取約3升水；三菱電機抽濕機樣本在溫度30度、相對濕度80%的廠商慣用環境下，每度電更可抽取約4.7升水。
兩款抽濕機總評獲4.5星（牌子／型號／售價／聲稱來源地／聲稱盛水器有效容量／標準環境下的能源效率／廠商慣用下的能源效率）
三菱電機Mitsubishi Electric／MJ-E160HR-H／$6080／日本／5.5升／1度電2.99升水／1度電4.65升水
LG／MD16GQWE0／$5690／中國 ／4升／1度電3.06升水／1度電3.32升水
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