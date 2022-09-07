羊村繪本案｜5被告裁罪成　被捕至審訊報道一覽【附相關連結】 (17:46)

香港言語治療師總工會5人因出版《羊村十二勇士》等3本繪本，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，被捕後還押逾一年。被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓，5人不認罪，案件於2022年7月5日在區域法院開審，《港區國安法》指定法官郭偉健今日（7日）裁定5人罪名成立。明報電子平台組整理5人由被捕到審訊部分報道。