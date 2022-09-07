羊村繪本案｜5被告裁罪成　被捕至審訊報道一覽【附相關連結】 (17:46)

香港言語治療師總工會5人因出版《羊村十二勇士》等3本繪本，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，被捕後還押逾一年。被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓，5人不認罪，案件於2022年7月5日在區域法院開審，《港區國安法》指定法官郭偉健今日（7日）裁定5人罪名成立。明報電子平台組整理5人由被捕到審訊部分報道。
2021年7月23日：指兒童繪本煽動仇恨 國安警拘5人 言語治療師總工會涉出版3書 工盟：以言入罪升級
2021年7月23日：警促家長店舖棄書 印刷商是否違法「看知情否」
2021年7月24日：控印煽動刊物 工會正副主席還押 國安法指定法官審 控方：或更多人被捕
2021年8月30日：言語治療師總工會5人控串謀發布煽動刊物 被拒保釋9月24日再訊【短片】
2021年12月10日：言語治療師總工會主席被拒保釋 辯方擬爭議是否由國安法指定法官審理
2021年12月15日：拒被告保釋上訴許可 終院判辭：黎智英案高門檻適用 國安法結合23條詮釋 羊村案涉危國安
2022年1月25日：羊村案交國安法官7．5開審 辯方：如球賽特定球證令人感不公
2022年7月6日：《羊村》繪本案 工會5人不認煽動刊物罪 控方：狼羊喻中港 灌輸分離主義
2022年7月7日：羊村案被告還押近一年：再押後或逾最高刑期
2022年7月7日：控方唯一警方證人作供 稱繪本角色脗合12港人
2022年7月19日：羊村控方結案：法庭需思23條立法背景 引1868年英案例 稱煽動罪幾乎等同叛國罪
2022年7月19日：控方稱只需證被告悉刊物可煽動 「不諳中文派港獨傳單」無罪
2022年7月21日：羊村辯方結案：控罪定義模糊恐致寒蟬 官：言論自由非無限制
2022年7月31日：羊村案辯方結案：煽動罪對象限港府 官：中央在國安法沒角色？
2022年9月7日：羊村案5人被控串謀發布煽動刊物罪成
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