言語治療師總工會主席被拒保釋　辯方擬爭議是否由國安法指定法官審理 (12:28)

香港言語治療師總工會5人因出版《羊村十二勇士》等3本繪本，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，案件今（10日）於區域法院第二次提堂，辯方申請押後，以準備爭議案件是否需由《港區國安法》指定法官審理，以及考慮答辯意向。法官胡雅文將案件押後至明年1月24日再訊，由國安法指定法官處理上述法律爭議。首被告申請保釋遭拒，其餘4人沒有保釋申請，續還押候訊。
被告依次為黎雯齡（26歲）、楊逸意（27歲）、伍巧怡（28歲）、陳源森（25歲）及方梓皓（26歲），均報稱言語治療師，分別為時任香港言語治療師總工會主席、副主席、秘書、司庫和委員。散庭時，有旁聽者高呼「頂實呀，5隻羊仔」，5名被告揮手回應。
除了次被告楊逸意，其餘4名被告均在本周獲法援署安排律師代表，辯方稱本周才接觸4名被告，需時索取指示，以及準備爭議案件需否由國安法指定法官審理，申請押後案件。代表伍巧怡的大律師黃宇逸指出，終審法院昨日（9日）審理伍巧怡的保釋上訴申請，將擇日頒下判辭，內容可能觸及本案指控是否屬危害國家安全的行為，故建議等待終院判辭，再作上述法律爭議；而一直由大律師梁麗幗代表的楊逸意，亦冀待其他被告一併作法律爭議。
另外，案中4名被告已表明冀以中文審訊，僅楊逸意未表明意向，胡官要求辯方在本月底前回覆審訊語言意向。控方另透露若楊逸意申請英文審訊，有2080頁文件需翻譯，預計需約7個月作翻譯及校對，故將與辯方商議哪些文件需翻譯。