佩洛西訪台行程一覽｜佩洛西結束19小時訪台之旅　先後晤蔡英文、林榮基、吾爾開希 (17:40)

下午5時半登機離開

下午5時半，佩洛西一行人到達松山機場。她臨登機前與送行各人握手道別及合照。

下午2時40分 訪人權博物館晤林榮基等

佩洛西在下午2時40分抵達白色恐怖景美紀念園區的國家人權博物館，與早前在大陸獲釋後返台的台灣NGO工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基、大陸民運人士吾爾開希等會面。

博物館外有逾百名警員部署負責維安，也有霹靂小組持槍戒備。反對佩洛西訪台的團體則被警方區隔在對面。

中午 於台北賓館參加歡迎午宴

近中午12時 與蔡英文出席媒體互動會

佩洛西與蔡英文會面後，一同出席媒體互動會，表示率團訪台是想清楚傳達，中國大陸雖不斷阻擋台灣參加國際組織，但無法阻止國際友人到台灣以正式訪問展現對台的支持。

上午10時30分 與台總統蔡英文會面

佩洛西到訪台灣總統府，與台灣總統蔡英文會面。蔡英文向佩洛西頒授特種大綬卿雲勳章，表揚她致力促進美台友好關係。

佩洛西晤蔡英文【短片】

上午9時 參訪立法院

佩洛西前往立法院，由立法院副院長蔡其昌接見。她表示，此行希望互相交流、增強合作，希望台灣在全世界受到肯定。

佩洛西訪立法院 稱訪台冀互相交流、增強合作、推動尊重人權

（中央社）

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