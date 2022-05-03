5月3日新冠疫情重點一覽 (19:25)

本港今日（3日）新增290宗新型冠狀病毒個案，包括132宗核酸檢測陽性及158宗快速檢測陽性；多6名新冠患者在公立醫院離世。政府宣布新一輪放寬社交距離措施安排，本周四（5日）起堂食可8人一枱，重開泳池、沙灘、水上樂園、水上運動中心，跑步及在戶外運動場所毋須戴口罩；酒吧、卡拉OK等則由5月19日起可重開。另外，醫管局宣布，周五（6日）起恢復26間公立醫院非急症病房及部門的特別探訪安排。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增290陽性包括132核酸、158快測 學校呈報陽性個案增45宗
●抗疫支援
●放寬防疫措施
社交距離措施本月19日再放寬 堂食至凌晨、重開酒吧卡拉OK等 本周四重開泳池沙灘、戶外運動免口罩
社交距離措施周四起放寬一文看清 母親節堂食8人一枱 跑步打波毋須戴口罩 本月19日起可光顧酒吧至凌晨【短片】
●社區情況
26公院非急症病房周五起恢復特別探訪 探訪者須打兩針及檢測陰性【附名單】
幼稚園中學恢復面授課堂 有小童撩鼻快測易流鼻血 亦有家長稱已熟習
●強制檢測
40地點納強檢 舊山頂道花園台2座、愛民邨新民樓、德朗邨德珊樓等【附名單】
●圍封強檢
將軍澳怡心園第四座790人完成檢測 揭兩宗新冠陽性、一宗不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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