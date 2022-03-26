3月26日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、確診者居住大廈】 (19:53)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（26日）新增8841宗個案，包括3884宗核酸檢測陽性及4957宗快速檢測陽性呈報；多114名新冠患者在公立醫院離世。新增個案回落至少於一萬宗，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，疫情仍屬嚴峻，提醒市民勿有「疫情受控」錯覺。另在過去一日離世病人包括一名3歲女童，她有嚴重腦病變，入院時有肺炎徵狀。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●抗疫支援
羅致光：社署已聘630內地照顧員 部分暫託中心轉收院舍緊密接觸者
短片：羅致光稱第五波是慘痛教訓 承認院舍支援無法追上變化 責任在勞福局
●專家意見
●疫苗接種
聶德權︰擬上門為滿70歲行動不便長者殘疾者打針 下周試推網上登記平台
●社區情況
短片：歐家榮稱個案雖續減疫情仍屬嚴峻 市民勿有「疫情受控」錯覺
●圍封檢測
大埔廣福邨廣禮樓1420人完成檢測 揭98新冠陽性、7不確定個案
大埔廣福邨廣智樓1590人完成檢測 揭55新冠陽性、28不確定個案
大埔廣福邨廣惠樓、廣崇樓共2373人完成檢測 揭110新冠陽性、18不確定個案
黃大仙東頭（二）邨祥東樓770人完成檢測 揭30新冠陽性個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
安心出行
其他
．新冠口服藥｜輝瑞藥減入院死亡風險近九成 默沙東藥不適用懷孕或哺乳婦【附兩口服藥副作用資料．短片】
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm