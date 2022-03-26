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3月26日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、確診者居住大廈】 (19:53)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（26日）新增8841宗個案，包括3884宗核酸檢測陽性及4957宗快速檢測陽性呈報；多114名新冠患者在公立醫院離世。新增個案回落至少於一萬宗，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，疫情仍屬嚴峻，提醒市民勿有「疫情受控」錯覺。另在過去一日離世病人包括一名3歲女童，她有嚴重腦病變，入院時有肺炎徵狀。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增8841陽性 包括3884核酸檢測、4957快測個案

多114患者公院離世 最小僅3歲 第五波累計6888人死亡

●抗疫支援

羅致光：社署已聘630內地照顧員　部分暫託中心轉收院舍緊密接觸者

短片：羅致光稱第五波是慘痛教訓　承認院舍支援無法追上變化　責任在勞福局

●專家意見

劉澤星：第五波疫情已過高峰　每日徘徊200宗死亡是跌得太慢

●疫苗接種

聶德權︰擬上門為滿70歲行動不便長者殘疾者打針　下周試推網上登記平台

●社區情況

短片：歐家榮稱個案雖續減疫情仍屬嚴峻 市民勿有「疫情受控」錯覺

林鄭月娥：檢視航班熔斷機制　不存在對航空公司大讓步

●圍封檢測

黃大仙東頭（二）邨盈東樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

大埔廣福邨廣祐樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

大埔廣福邨廣平樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

大埔廣福邨廣禮樓1420人完成檢測　揭98新冠陽性、7不確定個案

大埔廣福邨廣智樓1590人完成檢測　揭55新冠陽性、28不確定個案

大埔廣福邨廣惠樓、廣崇樓共2373人完成檢測　揭110新冠陽性、18不確定個案

黃大仙東頭（二）邨祥東樓770人完成檢測　揭30新冠陽性個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快速抗原測試陽性結果申報系統

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

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