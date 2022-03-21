紅菜頭含甜菜紅素護心血管　營養師：紅菜頭高鉀　血壓低、腎病患者須注意食量 (08:46)

低卡高纖抗氧化 過量或增腎結石風險

紅菜頭熱量低，一杯紅菜頭與進食1/3碗飯的卡路里及碳水化合物含量相若。紅菜頭含豐富水溶性纖維、甜菜紅素及鉀質，甜菜紅素是一種天然色素和抗氧化營養素，幫助延緩細胞衰老、保護心血管健康及預防血管硬化；鉀質則有助降低血壓，預防水腫。另外，紅菜頭的硝酸鹽含量較高，能在身體內轉化為一氧化氮，有助血管鬆弛、促進血液循環及為肌肉提供燃料，惟須注意過量攝取或會增加患腎結石的風險。

糖尿病、腎功能欠佳、血壓偏低注意食量

黃穎琳提醒，糖尿病患者、腎功能欠佳或腎病患者，以及血壓偏低的人要注意食量。因紅菜頭含豐富鉀質，會增加腎臟的負荷和導致血鉀過高，亦可能導致患腎結石，以及令血壓更低。糖尿病患者亦要留意攝取過多糖分，建議每次半杯為限，再搭配其他顏色的蔬菜。

文：何芍盈

紅菜頭 相關資訊：

紅菜頭金菜頭清甜有營養 漁護署：紅菜頭可滾湯清炒連葉食

4貼士揀靚紅菜頭 農夫教紅菜頭煲蘋果滋潤

紅菜頭揀堅硬葉嫩 蔬菜統營處教揀蔬菜怎存放

湯水食譜：紅菜頭雜菜湯

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm