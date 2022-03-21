紅菜頭含甜菜紅素護心血管　營養師：紅菜頭高鉀　血壓低、腎病患者須注意食量 (08:46)

紅菜頭低卡路里高纖維，含多種營養有助抗氧化、降血壓、護心血管。加拿大註冊營養師黃穎琳表示，按每人每日宜進食2至3份蔬菜，建議紅菜頭每日進食上限為一杯紅菜頭（約136克），約為1至1.5份蔬菜。她提醒，紅菜頭毋須每天進食，宜均衡飲食攝取不同營養；腎功能欠佳、血壓低、糖尿病患者尤其要注意勿進食過量。
低卡高纖抗氧化 過量或增腎結石風險
紅菜頭熱量低，一杯紅菜頭與進食1/3碗飯的卡路里及碳水化合物含量相若。紅菜頭含豐富水溶性纖維、甜菜紅素及鉀質，甜菜紅素是一種天然色素和抗氧化營養素，幫助延緩細胞衰老、保護心血管健康及預防血管硬化；鉀質則有助降低血壓，預防水腫。另外，紅菜頭的硝酸鹽含量較高，能在身體內轉化為一氧化氮，有助血管鬆弛、促進血液循環及為肌肉提供燃料，惟須注意過量攝取或會增加患腎結石的風險。
糖尿病、腎功能欠佳、血壓偏低注意食量
黃穎琳提醒，糖尿病患者、腎功能欠佳或腎病患者，以及血壓偏低的人要注意食量。因紅菜頭含豐富鉀質，會增加腎臟的負荷和導致血鉀過高，亦可能導致患腎結石，以及令血壓更低。糖尿病患者亦要留意攝取過多糖分，建議每次半杯為限，再搭配其他顏色的蔬菜。
文：何芍盈
紅菜頭 相關資訊：
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm