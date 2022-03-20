春分．二十四節氣｜春分宜食粉葛赤小豆清熱健脾　中醫提醒進食注意 (10:56)

粉葛

功效：性涼，味甘辛，具清熱止渴、生津、透疹、解肌退熱及升陽止瀉的功效。

忌：陰虛火旺、血熱的人不宜食用；孕婦不宜進食過量；糖尿病患者應注意食用分量，因粉葛高澱粉質。

宜：粉葛用作煲湯，每人大約可用150克至250克。

赤小豆

功效：性偏涼，味甘酸，具有健脾止瀉、利尿、消脹除腫、除煩熱、滋津止渴、解酒濕、解毒排膿、通乳汁及散瘀血等作用。

忌：陰虛而無濕熱、小便清長（尿液澄清而量多）、小便多，尿酸高痛風的人亦不宜食用。赤小豆在中藥處方的用量約為10克至30克，煲湯煮粥可用100克至300克。

宜：適合有不同水腫，如腎臟性水腫、心臟性水腫、肝硬化腹水等的人；產後缺奶的哺乳婦女和產後浮腫的婦女，以及肥胖症患者食用。赤小豆尤其適合與鯉魚同煮，兩種食材均能利水消腫，用於治療水腫的效果較好。

註：各人體質不同，如有疑問應向註冊中醫或醫生查詢。

文：何芍盈

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