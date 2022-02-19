雨水．二十四節氣｜雨水提防「倒春寒」　中醫教按4穴位補脾去濕 (09:57)

慢性支氣管炎、哮喘、皮膚病舊疾易復發

胡玘君稱，雨水時節亦容易令舊疾復發甚至加重症狀，患有慢性支氣管炎、哮喘或有皮膚病如濕疹、異位性皮膚炎等的人尤其要注意。雨水時節應注意養護脾胃，胡玘君建議可按4個穴位，有助補脾胃及去濕。

雨水4穴位

1. 開脾穴

位置：手掌中指第三節正中央點。

功效：調理脾胃，宣通中焦（包括脾、胃、肝、膽等內臟）。主治胃口不開、食慾不振、嘔吐、心悶及頭昏。

按法：以指甲尖輕刺10次。

2. 豐隆穴

位置：小腿肌肉豐滿隆起的外側位置，外踝尖（足踝關節外側之凸起處）上8寸。取穴時可以「中醫同身寸」量度，四隻手指為3寸，一隻大拇指為1寸。

功效：和胃氣、化痰濕及清神智。

按法：每日按10次，可隔日輪流按左右腳，注意不要過度用力按，以免按瘀。

3. 足三里穴

位置：小腿前外側，外膝眼（犢鼻穴）下3寸（約為除拇指外，四指並攏的闊度），脛骨前緣外一橫指（中指闊度）處。

功效：調理脾胃，和腸消滯，清熱化濕，降逆利氣，以及扶正培元。

按法：每日按10次，可隔日輪流按左右腳，注意不要過度用力按，以免按瘀。

4. 脾腫一穴

位置：掌心向上，當中指第二節正中央下二分半處。

功效：調理脾胃，通經活絡。

按法：每日按10次。

文：何芍盈

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