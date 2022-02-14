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2月14日新冠疫情重點一覽【附連結：確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:13)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月14日新增2071宗陽性個案（本地個案佔2052宗），初步陽性約4500宗。醫管局今日表示隔離病牀使用率近飽和，會優先接收病情嚴重、長者及兒童等患者，並將設立熱線支援正在社區等候入院或入住隔離設施的患者。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增2071宗陽性 初步陽性約4500宗【附受影響院舍名單】

多4長者染新冠亡 兩人死後始揭染疫

深圳口岸再有12跨境貨車司機核酸檢測陽性　均已返港

●強制檢測

華富（一）邨華裕樓封區強制檢測 有住客新冠初陽 大廈污水新冠陽性

沙田利安邨利盛樓強制檢測揭44新冠初陽及5不確定個案 延長圍封至明中午

●支援措施

醫管局將增設「等候入住隔離設施支援熱線」 向初步陽性者提供醫療或感染控制支援

照顧染疫兒童5大須知　照顧者與患者盡量同房關門　觀察記錄病徵【附5大注意事項】

第六輪抗疫基金注資270億元推48項措施 首推臨時失業支援發1萬元津貼

●社區情況

教育局：​全港學校維持暫停面授課堂至3月6日 小六下學期呈分試取消

入境處一般查詢熱線員工染疫 熱線今暫停明恢復

牛池灣街市涉新冠個案關閉消毒料周四重開 檔戶須檢測陰性始准復業

火眼實驗室周二啟用 料助市民早一日收檢測結果

業界料300至400司機正於深圳隔離 僅餘不足50司機運菜來港

實用連結

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

．快速抗原測試使用示範

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

其他

安全接收包裹8招

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

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