2月14日新冠疫情重點一覽【附連結：確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:13)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月14日新增2071宗陽性個案（本地個案佔2052宗），初步陽性約4500宗。醫管局今日表示隔離病牀使用率近飽和，會優先接收病情嚴重、長者及兒童等患者，並將設立熱線支援正在社區等候入院或入住隔離設施的患者。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增2071宗陽性 初步陽性約4500宗【附受影響院舍名單】
●強制檢測
華富（一）邨華裕樓封區強制檢測 有住客新冠初陽 大廈污水新冠陽性
沙田利安邨利盛樓強制檢測揭44新冠初陽及5不確定個案 延長圍封至明中午
●支援措施
醫管局將增設「等候入住隔離設施支援熱線」 向初步陽性者提供醫療或感染控制支援
照顧染疫兒童5大須知 照顧者與患者盡量同房關門 觀察記錄病徵【附5大注意事項】
第六輪抗疫基金注資270億元推48項措施 首推臨時失業支援發1萬元津貼
●社區情況
教育局：全港學校維持暫停面授課堂至3月6日 小六下學期呈分試取消
牛池灣街市涉新冠個案關閉消毒料周四重開 檔戶須檢測陰性始准復業
業界料300至400司機正於深圳隔離 僅餘不足50司機運菜來港
【實用連結】
大廈名單
採樣檢測
．快速抗原測試使用示範
疫苗通行證
．分階段實施疫苗通行證
其他
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