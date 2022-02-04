立春．二十四節氣｜立春宜養肝少吃酸味食物　中醫推介立春4食材 (08:08)

立春4食材

韭菜：別名「起陽草」、「懶人草」。味辛甘，性溫，有溫中行氣、活血化瘀及溫腎壯陽之效。皮膚病患者及瘡瘍患者不宜食用；體質偏熱、濕熱或陰虛火旺的人，亦不宜經常食用。

洋葱：味辛，性溫，能疏風解表、發散風寒，有助消化及安神。

紅蘿蔔：味甘辛，性平，有健脾和中、養肝明目的作用。

芽菜：味甘性涼，有升發陽氣及清熱解毒作用。黃豆芽能清熱祛濕、潤腸、益氣和中及生津潤燥；綠豆芽則能解酒和熱毒，利三焦。芽菜宜新鮮食用，不宜存放太久；患痛風、體質虛寒，或容易腹瀉的人不宜食用。

知多啲：什麼是三焦？

葉麗斌解釋，中醫理論中，三焦是六腑之一，為上、中、下三焦的合稱。上焦包括心、肺；中焦包括脾、胃、肝、膽等內臟；下焦包括腎、大腸、小腸、膀胱。三焦是先天之精、水穀精微和氣血運行的通道，「利三焦」意思是令這個通道暢順。

文：何芍盈

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