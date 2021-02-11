消委會．行山鞋｜6款行山鞋防水表現遜色　3樣本浸水一小時已入水【附名單】 (11:55)

防水測試中，各樣本浸於60毫米深的水共6小時。結果顯示，有3款樣本的左腳浸水1小時內已出現入水情況，其中2款樣本的右腳浸水2小時後亦入水。另有1樣本（Quechua MH500）浸水4小時後右腳鞋頭沾濕，浸水6小時後鞋身亦入水。

3款樣本的左腳浸水1小時內入水（牌子/型號/售價/產地）

．Asolo/Nucleon Mid GV/$2085/羅馬尼亞

．Scarpa/Mojito Hike GTX/$1810/羅馬尼亞

．Merrell/Moab 2 Mid GTX/$1490/越南

測試中另有兩樣本雖未有入水，但鞋面不夠跣水，測試後重量分別增加26%及30%（Salomon X Ultra 4 Mid Gore-Tex及Adidas Terrex Eastrail Mid GTX）。最終只有兩款鞋完全沒有入水，重量幾乎沒變，獲最高5分評級：

兩款防水表現良好行山鞋（牌子/型號/售價/產地）

．Lowa/Renegade GTX Mid/$2190/斯洛伐克

．The North Face/Vectiv Exploris Mid Futurelight/$1790/中國

3款行山背囊無用雨擋時未能抵禦雨水

另外，消委會與ICRT亦測試了13款行山背囊，發現3款樣本於沒有使用雨擋時未能有效抵禦雨水，內裏物品被沾濕（Salomon Out Day 20+4；Vaude Brenta 24；Fjällräven High Coast Rolltop 26），其中Salomon Out Day 20+4背囊內及側袋有較明顯入水。測試顯示8款樣本能有效抵禦雨水，當中1款並沒配備雨擋。

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