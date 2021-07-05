暑假親子好去處　5新地點一覽 (18:45)

暑假開始，《明報》電子平台組整理5個今年新啟用的親子好去處，供讀者參考。
．鐵路博物館313號蒸汽火車卡
九鐵313號蒸汽火車車卡有100年歷史，九廣鐵路1980年代初全面電氣化後，313號正式退役。車廂加裝了分體式冷氣機、電視櫃等現代裝備。313號蒸汽火車車卡現於香港鐵路博物館展出。
地址：大埔墟崇德街13號
鐵路博物館百年車卡 驚現分體式冷氣機（2021年4月12日）
．灣仔海濱長廊
連接金鐘添馬與會展中心的灣仔海濱長廊，新開放空間面積約7800平方米，以草地為主，有多款涼亭、桌椅及觀景小丘，亦有由香港木庫用風暴中倒塌樹木建造的「小島•小息」公共藝術座椅。
灣仔海濱新空間 巨型暖水壺營造家的感覺（2021年5月8日）
．灣仔HarbourChill海濱休閒站
毗鄰灣仔渡輪碼頭的「HarbourChill海濱休閒站」，設施以城市後花園為主題，24小時開放，草坪上擺放了各式各樣的蔭棚、座椅和鞦韆。
地址：鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東
HarbourChill海濱休閒站 設蔭棚鞦韆 可攜寵物入內同樂（2021年5月28日）
．啟德空中花園
位於啟德前跑道的「啟德空中花園」，是全港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園，以航空為設計主題，全長約1.4公里，佔地約兩公頃，北面連接未來的都會公園，南面接駁啟德郵輪碼頭、啟德跑道公園。
地址：啟德承豐道
啟德空中花園開放 以航空為題設噴泉廣場、AR打卡【短片】（2021年5月22日）
．觀塘海濱花園音樂噴泉
觀塘海濱花園音樂噴泉佔地超過3000平方米，分音樂噴泉、嬉水區和休憩草地三個區。
地址：觀塘海濱道80號
相關網址：www.lcsd.gov.hk/tc/parks/ktp/index.html
其他好去處：
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm