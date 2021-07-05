暑假親子好去處　5新地點一覽 (18:45)

．鐵路博物館313號蒸汽火車卡

九鐵313號蒸汽火車車卡有100年歷史，九廣鐵路1980年代初全面電氣化後，313號正式退役。車廂加裝了分體式冷氣機、電視櫃等現代裝備。313號蒸汽火車車卡現於香港鐵路博物館展出。

地址：大埔墟崇德街13號

露宿十幾年 百歲火車卡有新居（2020年11月2日）

鐵路博物館百年車卡 驚現分體式冷氣機（2021年4月12日）

．灣仔海濱長廊

連接金鐘添馬與會展中心的灣仔海濱長廊，新開放空間面積約7800平方米，以草地為主，有多款涼亭、桌椅及觀景小丘，亦有由香港木庫用風暴中倒塌樹木建造的「小島•小息」公共藝術座椅。

灣仔海濱新空間 巨型暖水壺營造家的感覺（2021年5月8日）

．灣仔HarbourChill海濱休閒站

毗鄰灣仔渡輪碼頭的「HarbourChill海濱休閒站」，設施以城市後花園為主題，24小時開放，草坪上擺放了各式各樣的蔭棚、座椅和鞦韆。

地址：鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東

HarbourChill海濱休閒站 設蔭棚鞦韆 可攜寵物入內同樂（2021年5月28日）

．啟德空中花園

位於啟德前跑道的「啟德空中花園」，是全港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園，以航空為設計主題，全長約1.4公里，佔地約兩公頃，北面連接未來的都會公園，南面接駁啟德郵輪碼頭、啟德跑道公園。

地址：啟德承豐道

網址：skygarden1331.hk

啟德空中花園開放 以航空為題設噴泉廣場、AR打卡【短片】（2021年5月22日）

．觀塘海濱花園音樂噴泉

觀塘海濱花園音樂噴泉佔地超過3000平方米，分音樂噴泉、嬉水區和休憩草地三個區。

地址：觀塘海濱道80號

相關網址：www.lcsd.gov.hk/tc/parks/ktp/index.html

半億元觀塘音樂噴泉啟用 設互動區（2021年4月22日）

其他好去處：

Pixar Fest@海港城

「愛犬．美術館」@北角匯

屁屁偵探特展@將軍澳中心

運動電競挑戰站@馬鞍山新港城

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm