【Emily】鐵路博物館百年車卡 驚現分體式冷氣機

風扇變喇叭 拆櫈裝電視

fb專頁「大埔交通」噚日發帖，話近日參觀313號車卡後，發現車廂內加裝咗分體式冷氣機，車窗亦加裝掛簾，天花板原先安裝風扇嘅位置就安裝咗喇叭，前頭位置更拆走幾行櫈用嚟加裝電視櫃，令一架百年歷史火車卡變成「冷氣充足嘅放映廳」，到場參觀嘅家長更要同仔女講解「以前嘅火車係唔應該有冷氣」。

「大埔交通」發言人同Emily講，對館方改動車卡非常失望，既踐踏文物價值，亦唔尊重復修團隊心血，而且影響市民正確理解313號車卡歷史。佢話即使館方要將車卡作放映用途，亦應以唔影響文物真實性為大前提，可考慮舉辦放映活動時，先將吹風機同輕便影音器材搬入車卡，平時就無需要呢類設備。佢認為事件反映館方對保育鐵路文物嘅敏感度不足。

康署：提供舒適環境辦活動

康文署回覆稱，修復313號車卡後，會用作舉辦有關火車嘅活動同講座，需加裝電力同燈光設備，並引入多媒體同音響設備。署方話，為咗提供舒適嘅參觀環境，喺唔影響車卡完整同結構下，喺新修復嘅位置同物料上安裝冷氣，而被移走嘅座椅已安放喺館內其他位置以供使用；又話館內302號車卡內裏陳設同313號車卡類同，保持原貌，歡迎參觀。