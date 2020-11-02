【Emily】露宿十幾年 百歲火車卡有新居

鐵路博物館最大型陸路運送文物

313號火車卡喺1921年投入服務，屬三等車卡，主要行駛尖沙嘴至羅湖段。九廣鐵路1980年代初全面電氣化後，313號正式退役。九鐵1989年將313號火車卡捐贈市政局，喺尖沙嘴科學館公園展出，但後來要興建歷史博物館，車卡被運往茶果嶺路邊擺放10幾年，日曬雨淋下，車卡日久失修，出現鏽蝕同損毀。政府2017年申請撥款修復車卡，涉600萬元。

見證火車由蒸汽到電氣

文物修復辦事處館長謝志遠話，313號火車卡係香港車齡第二高嘅火車卡，為回復昔日風采，車卡運到有維修大型鐵器文物經驗嘅長沙灣船廠修復，包括去除鏽蝕、重新塗上油漆、修補損毀部分等。車卡長近20米，高近5米，重達32噸，幾乎等於兩架雙層巴士，佢哋決定沿陸路運送車卡到大埔鐵路博物館，為安全起見運送路程放棄隧道，取道青葵公路、屯門公路、新田公路等再到大埔，全長約60公里；最後車卡通宵運送到鐵路博物館，安放喺展覽位置永久展出。

文化博物館一級助理館長曾志雄話，313號火車卡滿載港人回憶，見證由蒸汽機車帶動車卡，再由柴油推動兩個年代，到1980年代初313號完成歷史任務退役，相信唔少老一輩港人都坐過同類型嘅車卡。