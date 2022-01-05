新冠疫情｜海洋光譜號乘客諷稱「多謝國泰」　乘客檢測後獲准離開【短片】 (15:10)

本報記者在現場所見，多架流動檢測車到達啟德郵輪碼頭附近，準備為船上乘客檢測，有身穿保護衣的工作人員在附近。船上乘客現可自如走動，但所有玩樂設施已暫停，船上有廣播提醒乘客盡量留在房間，有人走出露台觀望情況，亦有乘客在露台運動。船上清潔工人今早清洗甲板玻璃。根據乘客提供片段，船上餐廳如常開放，乘客可到餐廳用膳。

乘客梁先生表示，昨午（4日）2時許聽到船上廣播，緊急召指定的人聯絡船員，惟未有向其他乘客說明情況，直至今早7時許起牀，收到朋友信息稱有密切接觸者在船上，再望出窗口發現已進入香港水域看到將軍澳一帶。對於旅程敗興而歸，他直言：「我嘅睇法係多謝國泰，國泰人員唔守規則，大家全港人埋單。」

近2時，船上響起廣播提醒乘客返回房間，將安排為乘客進行檢測，並指完成檢測可離開。至下午2時許，陸續有乘客獲安排落船檢測，不少人手拖行李箱到郵輪碼頭檢測車停泊處，有工作人員為他們進行檢測，乘客約數分鐘完成檢測，在未有結果情況下已獲安排離開。乘客余小姐表示，對安排感到奇怪，認為現時數小時可有檢測結果，「點解唔畀我哋等多幾個鐘？」她擔心安排會為身邊人帶來麻煩，迫於無奈會留在家中以防萬一，並希望可盡快得知檢測結果。

另一乘客陳太則稱檢測過程較快，約5分鐘即完成，船上整體安排不錯，乘客亦盡量配合。她稱不擔心會感染，因全部乘客已做過檢測才上船，在船上亦有配戴口罩及追蹤手環。乘客黃先生亦表示，自己未獲悉檢測結果即可離開，「咁都無辦法，𠵱家登記咗，有事就會搵你，我會返屋企㗎喇。」

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