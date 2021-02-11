迷你倉大火死因庭｜VR顯示倉內多條橫巷狹窄　兩死者遺孀稱丈夫生前健康良好 (17:22)

兩名殉職消防員為張耀升（30歲）及許志傑（37歲），大火於2016年6月21日起發生，首先起火的地點為3樓天花板的冷氣機。

許志傑的遺孀吳安兒供稱，許志傑1998年加入消防隊，先後駐守油塘及觀塘區，至2016年中晉升為消防隊目。吳安兒與許志傑於1992年相識，2001年結婚，其後育有一名兒子（現年12歲）。許志傑的直屬上司、隸屬觀塘C隊的高級消防隊長陳敬強透過書面供辭稱，其生前的體能考核均獲最高級別的「優」等。

庭上早前透露，張耀升的遺孀陳美樺已離港，其書面供辭指稱，她與丈夫張耀升在2009年相識，2014年結婚，其兒子於2016年出生。張耀升生於美國，其後來港讀書，2012年加入消防隊成為見習消防隊長，曾駐守大埔及香港仔區，2016年起在消防訓練學院任職教官。

庭上讀出兩名租客的供辭，兩人指出迷你倉除出口外均以鐵板圍封，頂部有鐵絲網連接至天花板，其中小學教師蔣春凌稱，租約寫明如有水浸或火警均不獲賠償。另一租客、退休男方偉雄的女傭在書面供辭指稱，2016年6月20日早上曾到3樓迷你倉放置行李，當時沒聞到空調有異味。

庭上透露時昌迷你倉創辦人時景恒將於今年9月11日回港，其後才安排到庭作供，下周一（6日）將傳召迷你倉的職員。

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