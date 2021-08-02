抽脂誤殺案｜拉丁舞師抽脂亡　助理：有人要求隱瞞被告離開手術室 (17:48)

案發時，被告關孝孜（現年38歲）與4名助理，替事主李嘉瑩（終年32歲）進行抽脂療程。其中一名助理王珮加憶述，手術後發現事主的皮膚呈現紫色、手臂冰冷。庭上播放的閉路電視片段可見，事主當日在手術途中喊痛，惟被告稱事主已熟睡，吩咐助理「唔使理佢」。王珮加表示，她事前沒有手術經驗，見到事主喊痛會不知所措，不過被告吩咐不必理會事主，她就不再「大驚小怪」。

辯方讀出王珮加案發後錄取的書面供辭，她在口供表示沒有細心留意被告有否離開手術室。她今午在庭上澄清，事主手術後未醒來，被告說「我去同朋友食飯，拜拜！」便離開手術室。辯方質疑其庭上口供與書面口供有出入，她解釋與警方錄口供之前，香港去斑中心時任顧問要求眾人「唔好講關醫生離開咗」，所以她沒有道出事實。

根據證供，香港去斑中心與涉案的重生植髮中心隸屬同一集團。聆訊明（3日）續。

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