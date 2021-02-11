抽脂誤殺案｜拉丁舞師抽脂亡　男友：醫生術中離場稱「有事走先」　事主繼父曾教被告跳舞 (15:22)

死者李嘉瑩（終年32歲）的男友朱俊樺供稱，他與事主同居多年，案發時育有逾8個月大的女兒，事主生前接受被告關孝孜（現年38歲）的兩次抽脂手術，他都陪伴左右。2014年6月，他稱與女兒陪同事主前往涉事中心接受第二次抽脂療程，事主前一晚因手術原因要禁食，「可能身體無咁好」，開始面露疲態。

朱俊樺表示，事主進入手術室後，他與女兒在房外等候，直至下午2時許，被告突然從手術室離開，並向他表示「有啲事，走先」。約一小時後，他見到被告匆忙回來，並逕自走入手術室，後來有救護員到場，將事主抬上擔架牀送院。他不知道事主情况如何，獲護士告知「無事，（事主）有呼吸」。

朱俊樺透露，被告與事主是同學關係，因為參加合唱團結識。辯方盤問下，他表示事主的繼父任職舞蹈教師，被告是其學生，兩人曾在事主的生日派對表演拉丁舞，但他不同意被告與事主一家的關係密切。他又指出，事主2014年4月首次接受抽脂療程，手術後能如常工作，很快恢復過來。

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