抽脂誤殺案｜拉丁舞師抽脂亡　中心董事稱額外聘麻醉師協助手術 (14:45)

「重生植髮中心」董事周紹文繼續作供稱，她早於2012年聘請被告關孝孜（現年38歲）工作，強調該中心的手術室規模大、潔淨程度高，可以媲美一般醫院的手術室。她又稱，手術室設有供應氧氣的面罩和鼻喉管，亦有心臟除顫器和血含氧量監測儀。

控方質疑，除了被告和其餘兩名醫生，涉事中心沒有其他具醫學資歷的職員。周紹文否認說法，說兩名員工有助理護士資格，但她承認沒有恆常聘用麻醉師協助手術，唯一一次是2013年的肚腩抽脂療程，由於當時的客人身形較胖和長期服藥，「平時有長期病患，關醫生唔肯做（麻醉）」，她遂另外聘請麻醉師進行麻醉手術。

本案事主李嘉瑩（終年32歲）當日接受麻醉和抽脂手術後，沒有蘇醒過來。周紹文稱一般而言，職員在手術後關閉麻醉機，停止注射麻醉藥，全部客人會在「3秒之內、即刻」醒來。聆訊午續。

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