抽脂誤殺案｜拉丁舞師抽脂亡　事主曾大喊「痛痛痛痛」　中心職員認未接受醫學訓練 (17:27)

案發時任職接待員的鄭凱琪供稱，她未接受過任何醫學訓練，只是為了賺取額外收入，才答應兼任手術助理。她表示，當日向事主李嘉瑩（終年32歲）進行抽脂療程前，同事曾示範各種手術儀器的使用方法，「不過我唔會記得囉」，她僅負責將麻醉藥針筒接駁至麻醉機。

庭上播放涉事手術室的閉路電視，顯示當日下午1時48分，有人向事主說「瞓吓先啦」和「唔好郁」，事主遂發出叫聲。在控方提問下，鄭凱琪同意事主正叫喊「痛痛痛痛」，而被告關孝孜（現年38歲）當時手持抽脂儀器。

片段可見，被告完成手術後，於下午2時44分步出手術室。其他職員先後外出如廁，留下鄭凱琪一人在手術室。其間，鄭凱琪拍打事主肩膊數次，多次叫「李小姐」冀喚醒事主，惟事主沒有醒來。據鄭凱琪所知，手術完結後，事主就沒有戴上量度心跳的手指套。聆訊明（27日）續。

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