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東京奧運｜伍家朗、何詩蓓出戰　數百市民apm看直播歡呼打氣【短片】 (18:26)

早前捲入球衣風波的港隊羽毛球代表伍家朗，今日（28日）傍晚身穿綠、白色印有區旗的新球衣，出戰東奧羽毛球男單第二場小組賽，以0比2不敵危地馬拉選手哥頓。數百名市民在觀塘apm商場觀看賽事直播，第二局伍家朗落後，每追回一球時，在場觀眾拍打充氣棒及歡呼，為他打氣。

觀眾周小姐表示，伍家朗狀態不如前，殺球時猶豫，認為球衣風波造成心理影響，球衣顏色不太重要，運動員身分已代表港隊；雖然伍家朗最後落敗，但為他感到驕傲。

李小姐下班途經商場觀賽，她期望港隊再有獎牌，對賽果感到失望。她認為伍家朗打得有點緊張，未完全發揮技術，又留意到他不斷扯起球衣，球衣或影響狀態。張先生認為，伍家朗與對手實力相若，奬牌得失並不重要，又引用港隊劍擊代表張家朗在花劍8強賽事一度落後9比14，最後以平常心追回並獲勝為例，最重要是運動員打得開心。

商場緊接直播女子100米自由泳初賽，港隊游泳代表何詩蓓繼早上贏得女子200米自由泳銀牌後，再度出賽，並成功晉級。當何詩蓓出場時，商場氣氛高漲，有市民高呼「We are Hong Kong」，當得知何詩蓓以小組第二名出線時，觀眾拍手，歡呼聲持續數秒，之後陸續散去。

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