新冠疫苗｜9男接種疫苗後面癱8涉科興　專家會：若發現不尋常會建議當局採適當措施 (20:23)

35歲女打復必泰疫苗5分鐘後嚴重過敏

另外，一名35歲女子3月15日接種復必泰疫苗，注射5分鐘出現皮疹、呼吸急促及心悸，送往威爾斯親王醫院留醫，初步診斷為疫苗觸發嚴重過敏反應，經治療後已於3月18日出院，稍後會被轉介到敏感門診作進一步測試。孔繁毅表示，本港接種復必泰疫苗後觸發嚴重過敏的比率為每10萬劑疫苗出現0.8宗嚴重過敏，與外地的每10萬劑疫苗出現2至4宗嚴重過敏比率相若。

專家委員會今日並討論截至3月21日的11宗接種新冠疫苗後臨牀事件報告，涉及15件事件，報告將於周五（26日）在新冠疫苗專題網頁發布。專家委員會今日討論的15件事件中，當中8件與疫苗接種因果關係不一致，5件與疫苗接種因果關係一致，剩餘兩件不屬於接種後異常事件。

有關與疫苗接種因果關係一致的個案，包括一名67歲女子，她在3月14日接種復必泰疫苗，之後感到頭痛、頭暈、發燒、胸痛。另外，一名52歲男子在3月16日接種科興疫苗，接種27分鐘後出現敏感症狀。

衛生署助理署長（藥物）陳凌峯表示，由本港2月26日為市民接種新冠疫苗開始，截至3月21日，共有793宗接種疫苗後異常事件，其中科興疫苗佔591宗，較遲開始接種的復必泰疫苗則佔202宗。

孔繁毅︰復必泰疫苗瓶蓋包裝瑕疵與疫苗安全無關

由於藥瓶封蓋包裝有瑕疵，政府宣布本港即日起暫停接種復必泰疫苗。根據數據，第二針復必泰疫苗可於打第一針後第19天至第42天注射。孔繁毅認為，復必泰疫苗瓶蓋的包裝有瑕疵與疫苗安全無關，相信不需等待42日便可以恢復接種復必泰疫苗。

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