5歲女疑受虐亡｜專家證人：女童胸腺萎縮如老人　倘吃糞喝尿屬實料承受龐大壓力發育倒退 (16:40)

根據專家報告，女童的免疫器官胸腺僅5克重，關日華指出，女童的胸腺嚴重衰退，因此沒有足夠的T細胞抵抗腸炎沙門氏菌入侵體內，淋巴細胞亦跌至最低水平。

控方問到，女童兩歲多已學會自行如廁，但在案發時段，女童的繼母（即次被告）曾向友人發WhatsApp信息，談及女童的大小便失禁，甚至會吃自己的糞便、飲兄長的尿液等。關日華表示，如果繼母口中的情況屬實，估計女童承受龐大壓力，導致腦部長期分泌皮質醇，令她的發育倒退，自理能力回到幼童水平。

控方問及，繼母向友人提及，曾向女童的傷口使用噴霧膠布，但女童亳無反應。關日華解釋，如果傷口深入真皮層，病人就會失去神經感覺；從呈堂照片可見，女童的左肩「無咗成塊真皮層」，傷勢嚴重。

被告為女童的父親、繼母及繼外婆。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，父親和繼母否認謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪。

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