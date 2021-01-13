天氣｜霜凍警告生效　天文台料明早市區最低氣溫12度 (16:30)

【16:30】寒冷天氣警告、紅色火災危險警告現正生效，天文台下午4時30分發出霜凍警告，提醒農友及有關人士明早（14日）在高地或新界北部可能出現地面霜。天文台表示，乾燥的冬季季候風正為華南帶來晴朗的天氣，今日（13日）下午本港多處地區相對濕度維持在30%或以下。本港地區今晚及明日天氣預測，大致天晴及乾燥。明早天氣寒冷，市區最低氣溫約12度，新界氣溫顯著較低，日間最高氣溫約19度，吹和緩東至東北風。展望隨後一兩日大致天晴，氣溫回升，但早上仍然清涼，周日（17日）再度轉冷，下周中後期有雨。「輻射冷卻」報道：天文台解構「輻射冷卻」 天朗氣清乾燥溫度下降最大【短片】
【07:50】上午7時50分，天文台錄得氣溫10.9度，相對濕度45%。寒冷天氣警告現正生效。寒冷的冬季季候風正影響華南。本港方面，今早市區氣溫降至約10度。由於天朗氣清，新界多處地區有顯著的輻射冷卻，氣溫降至7度以下，而打鼓嶺及北潭涌的氣溫更降至零度以下。本港地區今日天氣預測天晴，非常乾燥。早上寒冷。日間最高氣溫約17度。吹和緩東北風。展望未來兩三日氣溫回升。下周初再度轉冷。
保濕貼士：
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飲水貼士／注意事項：
中醫西醫保暖貼士：
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