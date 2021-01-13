Signal建立群組10步驟　可分享群組連結邀朋友加入【一圖睇晒】 (08:31)

WhatsApp近日更改私隱條款，要求用戶同意與facebook（fb）共享資訊，引發爭議。不少人選擇轉用另一通訊軟件Signal，並且建立群組，管理員（Admin）可用分享連結邀請其他通訊軟件群組成員加入，這幾天便有不少原本在WhatsApp開設的群組，成員紛紛開啟Signal戶口，然後一起「遷徙」至Signal群組。
如想避免陌生人亂撞入組，Signal群組管理員可設定「批准新成員」的權限，加強安全度。Signal新手可跟着以下10步驟建立群組。
[提提你，新舊用家須下載Signal新版本，才可享有群組新功能]
Signal建立群組10步驟
1. 打開Signal，點擊右上方的筆形圖示。
2. 選擇「新群組」。
3. 不要選擇任何人，直接按「下一步」。
4. 輸入「群組名稱」，並按個人喜好設置照片，按「建立」。
5. 點擊畫面左上方的小組名字，進入聊天設定。
6. 點擊「群組連結」。
7. 開啟「群組連結」按鈕（藍色）。
8. 按「分享」。
9. 再按「分享」。
10. 把連結分享至其他通訊應用程式的群組，如WhatsApp內群組成員按下連結可進入Signal群組。（註：須已安裝Signal最新版本：iOS 版本, Android版本）
文：何芍盈
Signal貼士：
Signal群組建立3貼士：確定新版本、開啟批准新成員功能、自訂信息銷毁時間
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