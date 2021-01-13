Signal建立群組10步驟　可分享群組連結邀朋友加入【一圖睇晒】 (08:31)

如想避免陌生人亂撞入組，Signal群組管理員可設定「批准新成員」的權限，加強安全度。Signal新手可跟着以下10步驟建立群組。

[提提你，新舊用家須下載Signal新版本，才可享有群組新功能]

Signal建立群組10步驟

1. 打開Signal，點擊右上方的筆形圖示。

2. 選擇「新群組」。

3. 不要選擇任何人，直接按「下一步」。

4. 輸入「群組名稱」，並按個人喜好設置照片，按「建立」。

5. 點擊畫面左上方的小組名字，進入聊天設定。

6. 點擊「群組連結」。

7. 開啟「群組連結」按鈕（藍色）。

8. 按「分享」。

9. 再按「分享」。

10. 把連結分享至其他通訊應用程式的群組，如WhatsApp內群組成員按下連結可進入Signal群組。（註：須已安裝Signal最新版本：iOS 版本, Android版本）

文：何芍盈

Signal貼士：

Signal群組建立3貼士：確定新版本、開啟批准新成員功能、自訂信息銷毁時間

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