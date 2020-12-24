新冠肺炎｜今增71宗確診30宗源頭不明　富山邨富仁樓居民強制檢測 (16:37)

截至今日（24日）凌晨零時，本港新增71宗新型冠狀病毒確診個案，其中61宗屬本地感染，當中包括30宗源頭不明。今日輸入個案共10宗，其中3人由英國抵港。今日約有50宗初步確診個案。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，富山邨富仁樓再有居民確診，與早前個案在不同樓層及單位，12月19日當局已向住客派樣本樽，當局現會針對該樓宇發強制檢測通告，於11月13日至12月24日期間曾於該樓宇逗留2小時以上的人須檢測。富仁樓累計4個單位有個案，其中一個單位的患者屬銅鑼灣餐廳「園中鴨子」群組，其餘3個單位的個案源頭不明。
另外，瀝源邨榮瑞樓至今有3個單位有人確診，其中兩個單位是「對面屋」，平時有打招呼；另一單位於不同樓層。張竹君稱，為「穩陣」起見，會向居民派樽檢測。瀝源邨榮瑞樓有3個單位共有6人確診，其中一個單位有4人確診，其餘兩單位各一人確診。其中一名確診者為靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍的相關個案。
新冠肺炎 確診個案：
新冠肺炎 死亡個案：
新冠肺炎 擅自離院個案：
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