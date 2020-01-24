盆菜暫放雪櫃不宜多於兩小時　專家提醒：盆菜食前須翻熱　頂層食物最易忽略 (09:00)

盆菜選購食用七注意：

1. 應即日盡快食用：文嘉敏指出，食物安全的危險溫度範圍為4℃至60℃，盆菜在運送及存放過程中或會處於同屬危險溫度範圍的室溫。她提醒，盆菜內食物種類繁多，如非即時食用，暫放在雪櫃（一般雪櫃溫度約4℃）亦不應多於兩小時，購買後宜當日盡快食用。

2. 盆菜進食前須徹底翻熱：盆菜進食前必須徹底翻熱。翻熱盆菜時，其中心溫度須達75℃或以上，並要確保整煲盆菜煮滾。文嘉敏提醒，放在盆菜最上層的大多是即食食物例如海鮮、燒味等，有可能忽略翻熱。如這類食物未能徹底翻熱，或會增加交叉感染風險。

3. 盆菜器皿：留意盆菜器皿是否適合直接翻熱，如有需要，可先將盆菜放進瓦煲或不鏽鋼煲內翻熱。

4. 一人一公筷：進食盆菜時宜一人一雙公筷，而且進食期間不應大聲說話，因飛沫有可能噴灑上盆菜，增加傳播細菌的風險。

5. 添加自備食材須徹底煮熟：有人會在盆菜內加入自備食材，用盆菜汁翻煮，文嘉敏提醒翻煮時應留意新加食材須徹底煮熟，最好煮滾才吃。

6. 剩菜降至室溫再密封放雪櫃：吃剩的盆菜餸菜如想保留，應先降溫至室溫，以食物器皿裝好後密封放入雪櫃。如翌日進食，可存放於約4℃的環境；若放置多於一天，宜存放於-18℃的環境。

7. 宜選擇信譽良好的供應商。

文：何芍盈

食安中心/食物安全貼士：

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