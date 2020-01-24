盆菜暫放雪櫃不宜多於兩小時　專家提醒：盆菜食前須翻熱　頂層食物最易忽略 (09:00)

盆菜是冬至過節常見菜式，若盆菜存放或處理不當，或會增加食物中毒風險。香港高等教育科技學院食品與健康科學學系講師文嘉敏接受明報網站訪問，提醒選購和食用盆菜7個注意事項。
盆菜選購食用七注意：
1. 應即日盡快食用：文嘉敏指出，食物安全的危險溫度範圍為4℃至60℃，盆菜在運送及存放過程中或會處於同屬危險溫度範圍的室溫。她提醒，盆菜內食物種類繁多，如非即時食用，暫放在雪櫃（一般雪櫃溫度約4℃）亦不應多於兩小時，購買後宜當日盡快食用。
2. 盆菜進食前須徹底翻熱：盆菜進食前必須徹底翻熱。翻熱盆菜時，其中心溫度須達75℃或以上，並要確保整煲盆菜煮滾。文嘉敏提醒，放在盆菜最上層的大多是即食食物例如海鮮、燒味等，有可能忽略翻熱。如這類食物未能徹底翻熱，或會增加交叉感染風險。
3. 盆菜器皿：留意盆菜器皿是否適合直接翻熱，如有需要，可先將盆菜放進瓦煲或不鏽鋼煲內翻熱。
4. 一人一公筷：進食盆菜時宜一人一雙公筷，而且進食期間不應大聲說話，因飛沫有可能噴灑上盆菜，增加傳播細菌的風險。
5. 添加自備食材須徹底煮熟：有人會在盆菜內加入自備食材，用盆菜汁翻煮，文嘉敏提醒翻煮時應留意新加食材須徹底煮熟，最好煮滾才吃。
6. 剩菜降至室溫再密封放雪櫃：吃剩的盆菜餸菜如想保留，應先降溫至室溫，以食物器皿裝好後密封放入雪櫃。如翌日進食，可存放於約4℃的環境；若放置多於一天，宜存放於-18℃的環境。
7. 宜選擇信譽良好的供應商。
文：何芍盈
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