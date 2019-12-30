火鍋焯海鮮三注意：蝦變紅未必夠熟、貝類除內臟清毒素、薄切魚快熟 (10:04)

冬天打邊爐暖笠笠，鮮甜海鮮為不少人所愛。焯海鮮有何食物安全事項要注意，以及如何判斷海鮮已熟可吃？香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影及香港理工大學應用生物及化學科技學系專任導師黃浩賢接受明報網站訪問，講解吃火鍋焯海鮮的注意事項。
吃火鍋焯海鮮3注意事項
1. 蝦蟹變紅後 宜多煮半至一分鐘
黃浩賢說，蝦蟹含有蝦青素，遇熱會釋放出來變成紅色。不過，蝦蟹變紅未必代表已達到煮熟的溫度（一般為攝氏75度），建議蝦蟹變紅後多煮半至一分鐘才進食。
2. 貝類宜摘內臟除外殼
方麗影稱，貝類海產對健康風險較大，因為貝類海產外殼有機會附着污染物，而海產外殼開口，不代表其內臟已煮熟，進食或會導致重金屬污染，故貝類海產應盡量避免放進火鍋。
黃浩賢表示，貝類海產內臟可能含有毒素或重金屬，部分毒素並非加熱就能清除，因此貝類海產放進火鍋煮前，應先摘除內臟及外殼。
3. 煮熟特徵：實色硬身蜷曲
一般海鮮煮熟後，顏色會變成實色、質地變得硬身，以及肉身會隨着時間蜷曲及縮小。
此外，食材大小厚薄影響煮熟時間，方麗影及黃浩賢皆建議，較大的海鮮如魚類，可以切成薄片，會較快煮熟。
文：何芍盈
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