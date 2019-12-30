火鍋焯海鮮三注意：蝦變紅未必夠熟、貝類除內臟清毒素、薄切魚快熟 (10:04)

吃火鍋焯海鮮3注意事項

1. 蝦蟹變紅後 宜多煮半至一分鐘

黃浩賢說，蝦蟹含有蝦青素，遇熱會釋放出來變成紅色。不過，蝦蟹變紅未必代表已達到煮熟的溫度（一般為攝氏75度），建議蝦蟹變紅後多煮半至一分鐘才進食。

2. 貝類宜摘內臟除外殼

方麗影稱，貝類海產對健康風險較大，因為貝類海產外殼有機會附着污染物，而海產外殼開口，不代表其內臟已煮熟，進食或會導致重金屬污染，故貝類海產應盡量避免放進火鍋。

黃浩賢表示，貝類海產內臟可能含有毒素或重金屬，部分毒素並非加熱就能清除，因此貝類海產放進火鍋煮前，應先摘除內臟及外殼。

3. 煮熟特徵：實色硬身蜷曲

一般海鮮煮熟後，顏色會變成實色、質地變得硬身，以及肉身會隨着時間蜷曲及縮小。

此外，食材大小厚薄影響煮熟時間，方麗影及黃浩賢皆建議，較大的海鮮如魚類，可以切成薄片，會較快煮熟。

文：何芍盈

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