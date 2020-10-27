天然蜂蜜或含毒素　食安中心提醒：蜂蜜有苦澀味應棄掉 (08:50)

採蜜期遇有毒開花植物 蜂蜜或含天然毒素

食安中心指出，蜜蜂採蜜期倘若正值有毒開花植物盛開，此期間生產的蜂蜜就有機會含有一定分量的天然毒素，其中一種在蜂蜜中出現的天然毒素叫梫木毒素，會引致「狂蜜病中毒」。這種由杜鵑花科植物產生的神經毒素，可影響神經和肌肉，進食時蜂蜜帶苦澀味，令喉嚨產生燒灼感覺，中毒後會出現頭暈、乏力、大量出汗、四肢麻木和惡心等徵狀。

購買及食用蜂蜜3貼士：

1. 向可靠來源或養蜂場購買蜂蜜。

2. 購買蜂蜜前，應了解清楚生產蜂蜜的花卉種類。

3. 倘若發現蜂蜜帶有苦味或澀味，或令喉嚨產生燒灼感覺，應立刻停止食用。

1歲前忌食蜜糖 或致肉毒中毒

食安中心同時提醒，由於嬰兒消化系統未完全發育，蜜糖可能含有引致嬰兒肉毒中毒的孢子，中毒病徵包括便秘、睏倦、餵哺困難、肌肉無力、哭聲微弱。故此不宜在嬰兒1歲前餵食蜜糖，並要留意嬰兒食物中勿混有蜜糖。

資料來源：食物安全中心facebook、食安中心

蜂蜜／蜜糖 相關報道：

譚談健康﹕瘋蜜症

蜂蜜有咩好？中醫話你知

飲用蜂蜜4注意！中醫提醒：不宜用熱水‧勿用鐵匙‧不宜空腹飲‧多痰濕重唔適合

蜜糖水潤腸通便

迷思：吃葱不宜飲蜂蜜？

辛夷花薄荷蜂蜜茶 「先聞後飲」紓緩咳嗽鼻敏感