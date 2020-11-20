食物安全｜減少攝入硝酸鹽　食安中心教蔬菜處理4貼士 (08:30)

嬰兒高危 可致「藍嬰綜合症」

硝酸鹽是植物生長發育的重要營養素，可自然形成或在細菌促進下轉化為亞硝酸鹽，亦能在人體腸道內被代謝為亞硝酸鹽。硝酸鹽本身沒有毒性，但在人體轉化成亞硝酸鹽後，有可能導致「正鐵血紅蛋白血症」（血紅蛋白因氧化而未能輸送氧氣，令嘴唇和皮膚發紫）。食物中的硝酸鹽含量對一般成人可安全食用，但6個月或以下嬰兒因消化系統未成熟易致「藍嬰綜合症」。

硝酸鹽含量較高的蔬菜：菠菜、白菜、西生菜、椰菜等

硝酸鹽含量較低的蔬菜（根莖類及球狀類）：馬鈴薯、甘筍、洋葱、蒜頭等

蔬菜處理4貼士：

1. 烹煮前清洗削皮

硝酸鹽可溶於水，烹煮蔬菜前先清洗或去皮（如馬鈴薯），再以沸水烹煮可降低硝酸鹽含量。

2. 切碎或磨碎後盡快烹煮

蔬菜切碎或磨碎後，可能導致亞硝酸鹽大量形成，應盡早烹煮。尤其是嬰兒食物如菜泥，宜即煮即食，最好不要儲存。

3. 新鮮蔬菜存放於4°C以下

新鮮蔬菜宜存放於4°C或以下雪櫃，可抑制亞硝酸鹽形成。

4. 隔夜菜宜兩小時內放雪櫃

若打算隔夜儲存熱食，應在烹煮後及分享食物前把所需分量存起，避免細菌污染致亞硝酸鹽累積，並於冷卻後兩小時內放進雪櫃。

食安中心/食物安全貼士：

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