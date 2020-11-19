張祺忠涉殺妻｜張祺忠女兒：父母「成日都好開心、好Sweet」 (14:08)

被告張祺忠女兒、現於廉政公署任職的張思慧，今以辯方證人身分作供。被問到是否知悉本案將令她不快，張思慧邊落淚邊表示同意。她形容，父親性格隨和顧家，很少指摘子女，故「同佢一齊好開心」；母親為人健談和外向，她與母親關係親密，「咩都會講」，惟母親為人固執，亦不時斥責父親。

被告兒子張思博供稱，母親曾兩度更換其廁所的廁板，廁板帶有污漬，令他感到不快，並與母親爭吵。他形容，母親不認為自己的做法有問題，母曾稱「如果你咁唔鍾意，你可以搬出去住」。他感到憤怒，其後在母親與胞姊共用的廁所內，用膠紙封住廁板，並塗抹融化的巧克力。

張祺忠兒子同意父仍愛母

他又稱，案發前一晚聽到母親與胞姊就清潔廁所的問題爭吵，他不清楚是否有人動武，但廁所最終由母親清理，他當晚在房內打機，但忘記是否有戴耳機，亦沒印象父母有否爭吵。他透露，父親被捕後已向港大辭職，又同意父親仍愛母親。

聆訊下午續。

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